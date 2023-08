Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé lors d’une séance de travail avec les représentants des ministères et secteurs, lundi 20 août à Hanoi, de travailler d’urgence à la création des salles nationales de services d’emploi et de transaction immobilière en ligne.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (centre) lors de la séance de travail avec les ministères et secteurs, à Hanoi, le 20 août. Photo : VNA





Le marché du travail a besoin de telles salles qui nous aident à exercer les fonctions de gestion publique en matière de ressouces humaines, d’utilisation de la main-d’œuvre tant dans le secteur public que dans le privé, à mettre en relation des informations sur l’emploi là où les entreprises sont absentes, a-t-il déclaré.



Grâce à une collaboration qui vise à présenter des opportunités d’emploi aux gens, les salles de services d’emploi offrent aux Vietnamiens sans travail et de ceux qui sont sous-employés, particulièrement les jeunes gens, les services complets dont ils auront besoin pour assurer de meilleures possibilités de réussite.



Le Vietnam compte actuellement 82 centres publics de services d’emploi et environ 500 entreprises privées de services d’emploi, mais la qualitié et l’efficacité de leur activité souffrent des limites, notamment en raison des flous juridiques, des manques d’investissement.

Nous devons promouvoir davantage les plates-formes de services d’emploi en ligne, trouver des solutions permettant la participation des centres de services d’intermédiation en emploi à l’étranger, assurant ainsi les droits et intérêts des travailleurs vietnamiens sous contrat à l’étranger, a-t-il indiqué.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a également mis en avant la nécessité de mettre en place des services nationaux de transaction des biens immobiliers et des droits d’usage des sols, applicables à la fois pour les biens publics et privés, et de faciliter le développement des salles de marchés privées.

Selon le vice-ministre de la Construction, Nguyên Van Sinh, jusqu’à la fin 2020, le pays comptait plus de 1.600 salles de transactions des biens immobiliers dont l’activité a contribué à réduire les transactions informelles, à prévenir le manque à gagner fiscal à l’Etat et à fournir des informations sur le marché immobilier aux organes d’administration d’Etat. – VNA