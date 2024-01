Bangkok, 2 janvier (VNA) – Les revenus liés au tourisme en Thaïlande ont bondi de 44 % pendant la période du compte à rebours du Nouvel An grâce à un programme d'exemption de visa et à des heures d'ouverture prolongées des lieux de divertissement, selon l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT).

Le gouverneur du TAT, Thapanee Kiatphaiboon, a déclaré que du 22 décembre au 1er janvier, le pays avait généré 54,4 milliards de THB (1,58 milliard de dollars) de revenus liés au tourisme. Ce montant a augmenté de 44 % par rapport aux revenus de la même période de l'année dernière.Thapanee Kiatphaiboon a estimé les revenus générés par 1,1 million de visiteurs au cours de la période à 41,7 milliards de THB, soit 60 % de plus que sur un an.Elle a expliqué que cette augmentation résultait en partie du programme gouvernemental d'exemption de visa pour les visiteurs de Chine, d'Inde, du Kazakhstan, de Russie et de Taiwan (Chine) et de l'autorisation d'ouvrir des lieux de divertissement jusqu'à 4 heures du matin dans les provinces touristiques de Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Phuket et Surat Thani (Koh Samui).Pendant ce temps, les Thaïlandais ont effectué 3,76 millions de voyages intérieurs au cours de cette période. Ils ont dépensé environ 12,7 milliards de THB, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, a déclaré le gouverneur de la TAT.Selon Thapanee Kiatphaiboon, le TAT et ses partenaires ont organisé des célébrations du Nouvel An à Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Phuket, Roi Et, Songkhla et Suphan Buri.Les provinces ont accueilli au total 1,11 million de visiteurs nationaux, en hausse de 11%, et les revenus des événements se sont élevés à 4,7 milliards de THB, en hausse de 14%.Le taux d'occupation moyen des hôtels était de 82 % et Bangkok était la destination la plus populaire, suivie de Nakhon Ratchasima et Chiang Mai, a déclaré Thapanee Kiatphaiboon.Le gouvernement thaïlandais vise à générer 3,5 billions de THB pour l'économie grâce à l'industrie du tourisme cette année, car il prévoit de promouvoir le pays en tant que destination touristique tout au long de l'année.Le porte-parole du gouvernement, Chai Wacharonke, a déclaré qu'en 2023, la Thaïlande avait accueilli plus de 27 millions de visiteurs étrangers, les Malaisiens constituant le groupe le plus important, suivis par ceux en provenance de Chine.Alors que le gouvernement vise 3,5 billions de THB de revenus touristiques cette année, les autorités lancent une campagne pour promouvoir la Thaïlande en tant que destination visitable tout au long de l'année.La campagne verra la promotion de destinations touristiques moins connues aux côtés de celles déjà bien connues des touristes, a-t-il déclaré.Le gouvernement s'attend à des revenus de 1 000 milliards de THB (28,5 milliards de dollars) provenant des touristes nationaux et de 2 500 milliards de THB (71,5 milliards de dollars) des visiteurs étrangers, a-t-il déclaré. – VNA