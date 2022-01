Prague (VNA) – Les ressortissants vietnamiens résidant en Europe espèrent que les autorités des deux côtés travailleront ensemble afin de reprendre bientôt les vols internationaux, leur permettant de rendre visite à leur famille au Vietnam, selon Hoàng Dinh Thang, président de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe.

Photo d’illustration : VNA



La reprise contribuera également à stimuler le commerce, le tourisme et les investissements entre le Vietnam et les pays européens, à relancer l’économie et à ramener la vie à la normale, a-t-il dit à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au sujet d’un plan expérimental à cette fin.



Il est très important de le faire après deux ans de fermeture en raison de Covid-19, a-t-il indiqué, ajoutant que les communautés vietnamiennes à l’étranger aspirent à rentrer chez elles à l’occasion du Nouvel An traditionnel, la fête la plus importante au Vietnam, pour la réunion de famille.



Il a estimé que l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), qui est entré en vigueur il y a deux ans, n’est pas pleinement entré en vigueur en raison des restrictions de voyage résultant de la pandémie, de sorte que cette décision préparera le terrain pour accélérer le commerce bilatéral, l’investissement et le tourisme.

Faisant écho au point de vue de Hoàng Dinh Thang, Lê Anh Hung, directeur général de Bien Dong Travel Services Trading Investment Co., Ltd., a déclaré qu’un grand nombre de ressortissants vietnamiens à l’étranger cherchaient à rentrer chez eux, en particulier avant les vacances. De plus, il a été facile pour les visiteurs entièrement vaccinés de voyager entre les pays européens.

Il s’est dit ravi de la politique du gouvernement vietnamien de rétablir bientôt les vols internationaux, affirmant qu’il s’attend à ce que les autorités vietnamiennes fournissent des instructions détaillées pour la mise en œuvre efficace de cette politique. – VNA