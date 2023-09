Londres (VNA) - Les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni n'ont jamais été aussi fortes et vont s’épanouir, notamment dans le domaine du commerce, a déclaré l'envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar et le Brunei, Mark Garnier lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Royaume-Uni.Il a déclaré que les deux pays célébraient cette année le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2023 et que c'était un jalon important pour les deux pays d’évaluer le fort développement de leur amitié ainsi que d’orienter vers l’avenir.M. Garnier a déclaré que la visite du président vietnamien Vo Van Thuong au Royaume-Uni en mai pour assister au couronnement du roi Charles III témoignait du fait que les relations bilatérales progressaient dans de nombreux domaines.L'envoyé commercial a souligné que les acquis de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni attestées par de nombreux d'accords différents, notamment l'accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA) signé en 2020. Deux ans après la signature de cet accord, le commerce bilatéral a augmenté de 29% en glissement annuel pour atteindre environ 6,9 milliards de livres sterling (8,6 milliards de dollars).Etant le membre officiel de l’accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Royaume-Uni coopère étroitement avec le Vietnam dans plusieurs domaines.Estimant des perspectifs de la coopération entre les deux pays, Mark Garnier a remarqué des domaines que son pays a des opportunités de mener des affaires au Vietnam comme les technologies agricoles, la finance, les services, la pharmacie, la santé, la production d'énergie verte et la construction des infrastructures du réseau énergétique au Vietnam.

L'économie et le commerce sont un point positif et également un pilier prioritaire du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni. Photo : VNA



Vice versa, le Vietnam dispose de nombreuses opportunités commerciales avec le Royaume-Uni, notamment telles que l’exportation des téléphones portables assemblés au Vietnam, les vêtements et les textiles.Selon l'envoyé commercial, l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP complétera l'UKVFTA existant, en améliorant les relations bilatérales avec des tarifs préférentiels supplémentaires, offrant ainsi plus des opportunités de renforcement des exportationsIl a déclaré soutenir les entreprises britanniques à investir au Vietnam et les entreprises vietnamiennes souhaitant investir au Royaume-Uni à trouver un bon emplacement et profiter du marché intérieur. Selon lui, les deux gouvernements doivent favoriser les transactions et la connexion des entreprises de deux pays pour développer leur coopération.Estimant les potentiels du Vietnam, l'envoyé commercial a déclaré que le Vietnam était de plus en plus important pour l'agenda commercial du Royaume-Uni. Il a estimé que le Vietnam avec une population de 102 millions d'habitants serait un marché attrayant pour les entreprises britanniques dans les années à venir.Il a fait savoir que la partie britannique échangeait avec l'autorité de Ho Chi Minh-Ville sur la possibilité de création d'un centre de services financiers avec des marchés financiers de gros, des conseils financiers et des marchés boursiers auxquels le Royaume-Uni pourrait apporter son aide.Selon lui, l’investissement dans les infrastructures propres et des solutions climatiques de haute technologie sera important pour que le Vietnam puisse maintenir son attractivité auprès des investisseurs et maintenir sa croissance économique dans les décennies à venir au Vietnam.Enfin, il s’est engagé à approfondir davantage les liens bilatéraux en matière de commerce et d’investissement, à promouvoir de nouveaux partenariats commerciaux fructueux entre les entreprises des deux pays et à assurer une collaboration renforcée sur les questions de politiques commerciales et d’accès aux marchés. -VNA