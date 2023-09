L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Les relations Vietnam-Japon sont à l'apogée de leur histoire, et sont dignes du partenariat stratégique approfondi basé sur la sincérité, l'affection et la confiance, pour la paix, la coopération et le développement dans la région, dans le monde et pour le bénéfice des deux peuples.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), à l'occasion du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



Selon lui, ces 50 dernières années, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon se sont continuellement renforcées et développées de manière globale dans tous les domaines. Actuellement, le Japon est le plus grand donateur d'aide publique au développement (APD) du Vietnam, son deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, son troisième investisseur et touristique et son quatrième partenaire commercial.



Affirmant que les deux pays disposaient encore d'une grande marge de manœuvre pour promouvoir leurs relations dans tous les domaines, l’ambassadeur Pham Quang Hieu a estimé qu’il était nécessaire de continuer à renforcer les relations politiques fiables en favorisant les visites et les contacts à tous les niveaux.



En particulier, en 2023, comme les deux pays célèbrent le cinquantenaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, il est important de se coordonner pour promouvoir la coopération dans tous les domaines, amenant les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement, plus substantielle et plus efficace, a-t-il affirmé.