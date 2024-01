L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh (gauche) et le président fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le président fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender effectueront prochainement une visite d'État au Vietnam. A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



Ces dernières années, le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne a continué à s'approfondir dans de nombreux domaines, notamment depuis la visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam en novembre 2022, a rappelé l'ambassadeur Vu Quang Minh.



La confiance politique n'a cessé d'être renforcée grâce à des contacts de tous niveaux. L'Allemagne a continué d'être le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) et ce dernier est devenu le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne en Asie du Sud-Est. Le commerce bilatéral a atteint plus de 11 milliards de dollars en 2023, selon les données du Vietnam.



Au 31 décembre 2023, il y avait 464 projets d'investissement direct allemand valides au Vietnam, cumulant un fonds enregistré total de 2,74 milliards de dollars. Le Vietnam, lui, comptait 37 projets d'investissement en vigueur en Allemagne, d’un montant total de 283,3 millions de dollars.



Les deux pays ont conclu avec succès les négociations gouvernementales annuelles sur l'aide publique au développement (APD), selon lesquelles l'Allemagne s'est engagée à accorder 61 millions d'euros d'aide non remboursable au Vietnam pour la période 2024-2025, un résultat extrêmement encourageant dans le contexte de nombreuses difficultés de l'économie allemande.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh. Photo: VNA



En outre, les deux parties ont enregistré de nombreuses réalisations remarquables en matière de coopération, notamment dans le développement vert, la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.



De plus, de nombreuses activités dans les domaines de la diplomatie culturelle et des échanges entre les peuples ont été organisées dans les deux pays.



S'agissant des significations et de l'importance de la prochaine visite d'État du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier au Vietnam, l'ambassadeur Vu Quang Minh a déclaré que ce serait la première visite à l'étranger du président Frank-Walter Steinmeier en 2024.



Ce sera également la 2e visite d'un président allemand au Vietnam dans l'histoire des relations entre les deux pays depuis la réunification allemande, la première étant celle du président Horst Kohler au Vietnam en mai 2007.



Au cours de sa prochaine visite, le président Frank-Walter Steinmeier visitera des projets phares de l'Allemagne au Vietnam, ceux signés lors de sa visite au Vietnam en 2008 en tant que ministre fédéral allemand des Affaires étrangères. Il rencontrera les dirigeants vietnamiens pour discuter des mesures visant à promouvoir davantage la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, ainsi que de questions internationales d'intérêt commun.



Il y aura par ailleurs une table ronde entre les entreprises accompagnant le président fédéral allemand et les entreprises et organisations économiques allemandes en opération au Vietnam, a fait savoir l'ambassadeur Vu Quang Minh.



Selon le diplomate vietnamien, un domaine qui présente actuellement un grand intérêt pour les deux parties est la coopération en matière de formation professionnelle et d'envoi de travailleurs qualifiés vietnamiens en Allemagne. -VNA