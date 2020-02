La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan (droite) reçoit le nouvel ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Pranay Verma. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les relations du partenariat stratégique intégral Vietnam – Inde connaissent un développementfructueux. Les visites et des rencontres de haut rang en marge des conférences multilatérales ont montré la confiance politique entre les deux pays.



C’est ce qu’a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan, en recevant vendredi à Hanoï le nouvel ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Pranay Verma, venu lui rendre une visite de courtoisie.



Le Vietnam est un ami fiable de l’Inde, a souligné le diplomate indien. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations socioéconomiques obtenues, appréciant hautement les efforts de ce pays dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.



Il a affirmé que l'Inde et le Vietnam partageaient des valeurs communes s’agissant de nombreuses questions internationales et régionales. Le Vietnam est le partenaire le plus important dans la politique "Agir vers l'Est" et la Vision indo-pacifique de l’Inde.



Selon lui, les deux pays ont coopéré dans de nombreux domaines, notamment dans le commerce. Les deux parties visent un commerce bilatéral de 15 milliards de dollars contre 200 millions de dollars en 2000.



Le Vietnam possède de nombreux beaux paysages alors que l'Inde a des sites historiques bouddhiques... L’ouverture d’une ligne directe contribue à promouvoir le tourisme et les échanges entre habitants des deux nations, a-t-il dit.



La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que les deux parties maintenaient régulièrement des mécanismes de coopération, contribuant ainsi à promouvoir les relations bilatérales dans de nombreux domaines.



Elle a proposé aux deux pays de convenir rapidement la date d’organisation des réunions telles que la 17e session du Comité mixte Vietnam-Inde, la 11e Consultation politique et le 8e Dialogue stratégique à Hanoï cette année.

Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne attachait toujours une grande importance à la promotion de sa coopération avec le Parlement indien au niveau tant bilatéral que multilatéral.

La présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne a proposé que l'ambassadeur Pranay Verma joue le rôle de « passerelle » afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les secteurs d'intérêt commun, notamment le commerce et l'investissement. Elle a déclaré espérer que l'Inde ouvrirait son marché aux produits agricoles vietnamiens, tels que le longane, le pamplemousse, le ramboutan, le durian, l'avocat…

Nguyen Thi Kim Ngan a émis son souhait que l’Inde continue d’accorder des prêts à taux préférentiels et des aides non remboursables au Vietnam, de promouvoir la coopération bilatérale dans la culture, le tourisme et les échanges entre les deux peules.

Elle a exprimé son espoir que l'ambassadeur indien créerait des conditions propices pour accélérer l'érection d’une statue du Président Ho Chi Minh dans la capitale indienne en 2020.

Appréciant la coopération entre les deux pays au sein des forums internationaux et régionaux ainsi que la position de l'Inde sur la Mer Orientale, la dirigeante vietnamienne a déclaré espérer que le gouvernement indien continuerait de soutenir les positions du Vietnam et de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) sur cette question.

L'ambassadeur Pranay Verma a promis de s’employer à promouvoir la coopération bilatérale selon les accords conclus par les dirigeants des deux pays.-VNA