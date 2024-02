Exposition de produits OCOP de Ca Mau et du delta du Mékong. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme "À chaque commune, son produit" (One Commune, one Product – OCOP) contribue non seulement à la réduction de la pauvreté mais aussi au développement de l’agriculture dans le delta du Mékong. Les produits OCOP affirment progressivement leur position, leur qualité et leur compétitivité sur les marchés national et mondial.Après cinq ans de mise en œuvre, le programme OCOP a recensé plus de 10.800 produits classés trois étoiles ou plus, dont plus de 2.000 en provenance des localités du delta du Mékong, soit 18,8% du total.Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que le programme OCOP avait contribué à faire évoluer la pensée des agriculteurs, de la production agricole à l’économie agricole, attachant le développement agricole au développement de l'économie, des services et du tourisme.Parmi les 13 localités du delta du Mékong, la province de Dong Thap a enregistré des résultats remarquables dans la mise en œuvre du programme OCOP. Elle compte en effet 275 produits classés trois étoiles, 81 classés quatre étoiles et un classé cinq étoiles. Notamment, elle a soumis des propositions pour la qualification cinq étoiles de trois autres produits.Ces derniers temps, les produits OCOP de Dong Thap ont accédé à des chaînes de supermarchés et centres commerciaux dans l’ensemble du pays, s'est félicité le président du Comité populaire provincial, Pham Thien Nghia.Outre ses produits OCOP, Dong Thap promeut également le tourisme communautaire et l'agrotourisme, notamment autour des produits attachés à des villages d’artisanat traditionnels, des fêtes culturelles pour attirer plus de visiteurs, a-t-il ajouté.De son côté, la ville de Can Tho recense 92 produits OCOP classés trois et quatre étoiles qui sont présentés dans des sites touristiques, hôtels, restaurants afin de renforcer leur visibilité auprès des touristes.La ville a ouvert un espace de produits OCOP au marché flottant de Cai Rang qui attire un grand nombre de touristes, a indiqué le directeur adjoint du Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Tan Nhon. -VNA