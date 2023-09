Hung Yên (VNA) – Les spécialités et produits agricoles de la province de Hung Yên (Nord) se sont vendus comme des petits pains sur Tiktok lors d’un programme de vente vidéo en direct organisé le 26 août par le Département provincial de l’agriculture et du développement rural dans la commune de Hàm Tu, district de Khoai Châu.

Les clients apprécient grandement ces séances d’achats en direct avec possibilité de questions-réponses. Photo: VNA



Nombre d’agriculteurs se sont donné à cœur joie à cette expérience, à l’instar de Nguyên Van Yêm, domicilé dans la commune de Hàm Tu, qui a vu en quelques heures de vente vidéo en direct plus de 5 quintaux de longanes trouver preneurs.

Je n’ai jamais cru à la commercialisation sur les réseaux sociaux des longanes que des années durant, ma famille avait l’habitude de vendre aux commerçants et au marché de campagne, a-t-il confié, encore surpris par ce succès inattendu.

Nouvelle manière de vendre, le téléachat version Internet connait un boum. Pour les artisans, agriculteurs et commerçants, vendre en direct vidéo sur Internet est une nouvelle opportunité. Sur les réseaux sociaux, notamment, c’est un nouveau canal de distribution pour les entreprises.

Le fait que le live shopping soit de nature événementielle et unique (effet programme à suivre et dans lequel on est actif comme participant) plait tout comme le côté pratique et facile d’accès. Aussi, le potentiel de croissance de la vente en direct vidéo sur Internet est à prendre en compte.

Comme nombre de produits OCOP, nommés d’après du programme "À chaque commune son produit", restent encore méconnus hors de la province, Tiktok vient à point nommé, mettant à disposition des agriculteurs un nouveau canal de distribution et confirmant une tendance du commerce en ligne en plein essor.

Le Département provincial de l’agricuture et du développement rural s’est coordonné en août dernier avec le Centre de promotion du commerce agricole du ministère l’Agricuture et du Développement rural pour organiser un forum sur la promotion du commerce agricole et la consommation des produits OCOP.

On attire une cible d’acheteurs, mais on augmente également sa notoriété sur les réseaux sociaux en conquérant une clientèle éloignée géographiquement. Photo: VNA



Des créateurs de contenu ont présenté comment vendre en ligne, exploiter et promouvoir en direct les produits OCOP comme longane et produits à base de longane (miel, longanes séchés, graines de lotus et baies de longanes), cucuma Chi Tân et amidon de curcuma…

La vente vidéo en direct permet de présenter les produits, avec un échange visuel, oral et textuel avec les clients. On attire une cible d’acheteurs, mais on s’adresse également à des clients potentiels hors sa zone classique de chalandise, voire à l’exportation.

La représentante des créateurs de contenu et vendeuse de live shopping, Vu Diêu Thuy, et ses collègues ont passé beaucoup de temps à mieux comprendre les produits pour effectivement pouvoir guider et orienter les clients tout au long du rendez-vous virtuel qui est pourtant bien réel.

Cette expérience met aussi en avant les compétences des vendeurs. Selon elle, il s’agit de rapprocher les produits OCOP de Hung Yên et les consommateurs, notamment ceux sur les plateformes sociales.

La province de Hung Yên compte actuellement 199 produits OCOP trois étoiles et plus. Le secteur agricole cherche à renforcer la promotion et la construction des marques, et à mettre en relation les producteurs et les distributeurs, a fait savoir Bui Minh Viêt, chef du bureau Planification - Finances - Information agricole du Département provincial de l’agricuture et du développement rural.

Le programme pilote aide les coopératives, les jardiniers et les propriétaires de produits OCOP à accéder à un système de distribution moderne, en particulier aux méthodes de commerce de produits agricoles en ligne, au processus d’installation de stands, de création et d’exploitation de canaux de vente. – VNA