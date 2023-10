Le directeur du Département des technologies de l'information Nguyen Son Hai présente la transition numérique du secteur de l'éducation. Photo: dangcongsan.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation a pratiquement achevé la construction de la base de données du secteur de l'éducation, a affirmé le directeur du Département des technologies de l'information du ministère de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Son Hai, à l'occasion de la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre).

Le ministère est l'une des premières agences à avoir terminé la connexion et la synchronisation des données avec la base de données nationale sur la population en 2022. Plus de 24 millions de dossiers d'élèves et d'enseignants avaient été synchronisés et authentifiés, soit près de 98%.

Le ministère a reçu le prix dans la catégorie des "agences d'État ayant une excellente transformation numérique" lors de la cérémonie de remise des prix des Vietnam Digital Awards 2022.

En particulier, la base de données sur les écoles maternelles et secondaires a collecté des informations de 100% des écoles (près de 53.000 écoles) à travers le pays, avec 1,6 million de dossiers d'enseignants et d'administrateurs éducatifs et 24 millions de dossiers de résultats d'études. Grâce à cette base de données, le secteur de l'éducation peut gérer la taille des écoles et le problème du surplus ou du manque d'enseignants, la gestion de la santé des étudiants, la vaccination contre le COVID-19, etc.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation met en place en titre expérimental les dossiers scolaires électroniques et les carnets de notes électronique. Photo: giaoduc.net



De plus, le ministère a déployé le système de base de données sur l'enseignement supérieur (HEMIS), collectant et numérisant les données de 442 établissements de formation, plus de 152.000 enseignants et plus de 2,1 millions d'apprenants, ainsi que les données sur la recherche scientifique, les installations, les finances, la coopération avec les entreprises et la coopération internationale.

Lors des examens de fin d'études et des examens d'entrée à l'université, les démarches administratives essentielles ont été effectuées en ligne.

Actuellement, le ministère de l'Éducation et de la Formation met en place en titre expérimental les dossiers scolaires électroniques et les carnets de notes électroniques au service du stockage, de la gestion et de l'utilisation des dossiers scolaires dans les écoles.

Afin de promouvoir la transition numérique dans l'enseignement universitaire, le ministère travaille avec les universités pour construire une plateforme de formation en ligne partagée et ouverte (MOET-MOOC). Les établissements de formation peuvent reconnaître des crédits mutuels pour de nombreux cours en ligne sur le système.

En outre, le ministère élabore et se prépare à soumettre au Premier ministre pour approbation le projet pilote du modèle d'enseignement supérieur numérique, a ajouté Nguyen Son Hai.

Enfin, il a également mentionné certaines difficultés et défis rencontrés dans le processus de transition numérique. –VNA