Hanoi, 5 mai (VNA) - Cinq grands prix d'une valeur de 100 millions de dongs chacun, assortis de l'opportunité de recevoir une aide au développement pour chaque projet exceptionnel, seront attribués aux lauréats des prix "Jeunes intellectuels pour l'innovation dans l'éducation 2019".

Lauréats des prix "Jeunes intellectuels pour l'innovation dans l'éducation" 2018 (photo: VNA)



Ces prix visent à encourager les jeunes à apporter leurs initiatives pour améliorer le système d’éducation du Vietnam.

Le lancement des prix 2019 a eu lieu à Hanoi le 2 mai par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, le ministère de l'Éducation et de la Formation, le groupe Thien Long et le journal Tuoi Tre (Jeunesse). Ce programme se déroule d'ici à novembre avec un sondage en ligne, un tour préliminaire, une finale et une cérémonie de remise des prix.



Tenus pour la première fois en 2016, les prix de cette année ont été étendus aux universités pédagogiques du pays. Cinq grands prix d'une valeur de 100 millions de dongs chacun seront attribués à cinq initiatives exceptionnelles. Des prix de 10 millions de dongs chacun seront remis aux 10 projets restants qui participeront à la finale.



La date limite de soumission des projets est le 30 septembre. Les candidats doivent envoyer un bref résumé de leurs projets à l’adresse trithuctrevigiaoduc@gmail.com, ainsi qu'un formulaire d'inscription et d'autres annexes, images, clips vidéo et dessins techniques joints (le cas échéant).



Pour plus de détails, les candidats peuvent visiter www.trithuctre.doanthanhnien.vn. La cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu le 10 novembre.



À l’occasion du lancement, le comité d’organisation a présenté des programmes de soutien représentant des centaines de millions de dongs à des projets primés l’année dernière, notamment le "VEC - un système d’évaluation du niveau académique utilisant la technologie blockchain", le "IOSTUDY - le logiciel d'apprentissage de l’anglais en ligne" et "Conception d’un dispositif PSE pour aider les enfants atteints du syndrome de Down à apprendre à lire".- CPV/VNA