Les prix des carburants révisés à la hausse. photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) - À partir de l’après-midi du 11 juillet, le prix du litre d’essence RON 95-III augmente de 69 dôngs. Le prix est désormais de 21.497 dôngs le litre.

Tandis que le prix du litre d’essence E5 RON 92 diminue 51 dôngs et se vend désormais à 20.419 dôngs, selon une décision prise par le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Finances.

Les prix du pétrole lampant, du diesel et du mazout connaissent une augmentation respective de 394, 447 et 665 dôngs. Le pétrole lampant se vend désormais à 18.320 dôngs le litre, le diesel à 18.616 dôngs le litre, le mazout, à 15.288 dôngs le kilo.

Le prix de l'essence connaît depuis 20 janvier des ajustements, dont 10 augmentations, 7 diminutions et trois fois inchangées. Par rapport au début de l'année, le prix de l'essence E5 RON92 a baissé de près de 500 dôngs le litre ; le prix de l'essence RON95-III de 450 dôngs le litre. -VNA