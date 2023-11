Hanoï (VNA) - Depuis 15h00 lundi 13 novembre, le litre de l'essence RON 95-III et de l’ essence E5 RON 92 a baissé de 390 dôngs et de 340 dôngs, respectivement.Les prix sont désormais de 23.530 dôngs le litre de RON 95-III, de 22.270 dôngs le litre d'E5 RON 92.Les prix d'autres produits pétroliers varient entre 15.620 et 21.510 dongs le litre ou le kilo selon le type.Il s'agit de la première baisse des prix des carburants après deux augmentations d'un montant total de 700-800 dongs le litre à la fin du mois d'octobre et début novembre.Depuis le début de l'année, les prix des carburants ont connu 32 ajustements, dont 18 augmentations, 10 diminutions et quatre statu quo. -VNA