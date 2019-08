Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh s'exprime lors de la table ronde organisée le 21 août à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’agriculture joue un rôle important dans le développement économique au Vietnam, a souligné Le Quoc Doanh, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Au début 2019, le Vietnam comptait environ 32 millions de porcs, se classant premier dans la région de l’ASEAN et au 2e rang en Asie. Des chaînes de valeur se forment progressivement dans l'élevage porcin. Cependant, ce secteur fait face aux risques d’épizooties, notamment à la peste porcine africaine (PPA).

C’est ce qu’a indiqué le vice-ministre Le Quoc Doanh lors d’une table ronde sur la coopération publique – privée pour lutter contre la PPA, tenue le 21 août à Hanoï.

Co-organisé par le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’ambassade des Pays-Bas au Vietnam, cet événement a permis au Vietnam d’acquérir des expériences de vétérinaires néerlandais dans la prévention et la lutte contre la PPA.

L’ambassadrice néerlandaise, Elsbeth Akkerman, a fait savoir que son pays avait subi des dommages de plusieurs millions d’euros causés par la peste porcine classique. La PPA, qui était aussi apparue dans ce pays européen, a été contrôlée dans une courte durée.

Lors de cet événement, les vétérinaires néerlandais ont partagé des expériences s’agissant de la prévention et la lutte contre l’épizootie, de l’édification des zones sécuritaires, de l’utilisation des médicaments vétérinaires…, en vue de maîtriser la PPA. Ils ont également présenté des mesures visant à améliorer les chaînes de valeur dans l’élevage porcin.

Selon le Département de la santé animale, a ce jour, la peste porcine africaine a fait son apparition dans 7.000 communes de 62 villes et provinces du Vietnam, à l’exception de Ninh Thuan. Environ 4 millions de porcs malades ont été détruits, représentant 10% du nombre total de porcs élevés dans le pays. -VNA