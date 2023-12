Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’année 2023 est marqué par les activités extérieures très animées et impressionnantes dans un contexte mondial plein de fluctuations. À l’approche du Nouvel An 2024, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a accordé une interview à la presse sur les orientations principales de la diplomatie vietnamienne en 2024.

L’année 2024 revêt une signification importante pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Dans les années à venir, la situation internationale restera incertaine avec des facteurs plus complexes qui pourraient apparaître. Au pays, la situation socio-économique continue de se redresser mais de nombreuses difficultés et défis subsistent. Cependant, les potentiels, la réputation internationale et les réalisations réalisées par le pays en 2023 constituent une base solide pour que les activités extérieures et la diplomatie du Vietnam puissent surmonter les difficultés et défis.

Le secteur diplomatique se concentre sur les contenus suivants. Premièrement, le secteur continuera à promouvoir une réflexion innovante, la recherche, les consultations et les prévisions stratégiques sur les activités extérieures, à détecter de nouveaux problèmes, à identifier avec précision les opportunités, à profiter des tendances internationales pour promulguer des politiques, prendre des mesures de politique étrangère appropriées.

Deuxièmement, il faut coordonner étroitement entre les activités extérieures du Parti et du peuple, celles des échelons et des secteurs ; mobiliser de nouvelles ressources extérieures pour le développement socio-économique ; mettre en œuvre les accords de coopération conclus ; resserrer les relations avec les partenaires pour élargir le marché ; et promouvoir davantage le nouveau rôle et la nouvelle position du Vietnam lors des forums et mécanismes multilatéraux d'importance stratégique.

Troisièmement, il faut aussi mettre en œuvre correctement des projets et des plans en matière de formation, d’organisation et de placement du personnel ; perfectionner les mécanismes, les politiques liées aux activités extérieures ; continuer à innover les méthodes de travail… - VNA