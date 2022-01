Lors du séminaire. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Un séminaire s'est tenu le 20 janvier dans la province d'An Giang (Sud) pour promouvoir le commerce et l'investissement entre les États-Unis et les localités du delta du Mékong.

L'événement a été organisé par le Comité populaire d'An Giang, le Consulat général des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville et le Centre de promotion des investissements du Sud du ministère du Plan et des Investissements.

Il vise à présenter des opportunités d'affaires et d'investissement à An Giang et dans certaines autres localités du delta du Mékong à des partenaires américains potentiels, ainsi qu’à stimuler efficacement le commerce et l'investissement entre les deux pays.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Tran Anh Thu, a déclaré qu'An Giang faisait partie de la zone économique clé régionale qui a connu une forte croissance des exportations de produits aquatiques et a maintenu une position de leader à l'échelle nationale dans la production de riz et de pangasius ainsi que l’économie maritime.

La zone connaît d'importants flux de capitaux dans le développement des infrastructures, les services logistiques et d’autres secteurs. Cependant, les investissements étrangers dans ces secteurs sont toujours à la traîne par rapport à ceux de la région voisine, a-t-il déclaré, notant que bien que les produits agricoles et aquatiques du delta du Mékong aient trouvé leur place sur le marché américain, le commerce entre les États-Unis et la région vietnamienne s'avère encore modeste.

Dans le cadre de cet événement, le Bureau de représentation au Commerce américain a informé les entreprises régionales du programme d'investissement SelectUSA et la Conférence d’investissement SelectUSA 2022 qui se tiendront aux Etats-Unis en juin procahin.-VNA