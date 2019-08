Les lanternes de Hôi An illuminent des rues allemandes. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Des centaines de lanternes fabriquées à la main par des artisans de la ville de Hôi An, dans la province centrale de Quang Nam, ont éclairé Wernigerode, une ville du land de Saxe-Anhalt en Allemagne, du 23 au 25 août.

Des lanternes de Hôi An de formes et de couleurs variées sont accrochées sur les rues de la ville de Wernigerode, où les artisans, artistes et cuisiniers de Hôi An montrent leur talent.

Le 2e festival des lanternes de Hôi An s’est ouvert le 24 août sur la place de Marplatz, ville de Wernigerode, en présence de responsables vietnamiens et allemands et d’habitants locaux.

Le 2e festival des lanternes de Hôi An ouvert le 24 août sur la place de Marplatz, ville de Wernigerode. photo: VNA



S’exprimant à cette occasion, le ministre de l'Economie, de la Science et de la Numérisation du land de Saxe-Anhalt, Armin Willingmann, a apprécié les bonnes relations entre Hôi An et Wernigerode.

Il a souligné que ces cinq dernières années d’établissement des relations de jumelage et de coopération, de nombreuses activités ont été organisées par les deux villes dans de nombreux domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

En particulier, fin 2018, Hôi An et Wernigerode se sont vu attribuer le prix "Développement urbain durable de l’Allemagne 2019", la meilleure preuve de la coopération efficace entre ces deux villes, a-t-il fait savoir, espérant que cette relation continuera à se développer dans l'avenir.

De son côté, Nguyên Van Son, vice-président du Comité populaire municipal de Hôi An, a également félicité le développement de la coopération et des relations de jumelage entre les deux villes ces derniers temps.

Il a espère que ce 2e festival des lanternes de Hôi An serait l'occasion de diffuser et de promouvoir la beauté culturelle traditionnelle de la ville vietnamienne auprès des habitants de la ville de Wernigerode et d'amis internationaux, contribuant ainsi à renforcer les relations étroites et les sentiments proches entre les deux peuples.

Plus tôt le même jour, le vice-président du Comité populaire municipal de Hôi An, Nguyên Van Son, et le maire de Wernigerode, Peter Gaffet, ont signé un mémorandum d'accord pour la prochaine période de coopération de cinq ans, selon lequel les deux parties sont convenues de mettre en œuvre le « Programme d'action conjointe sur la protection du climat et l'adaptation au changement climatique », ainsi que la coopération économique entre les entreprises; le programme de formation des ressources humaines pour les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ...

Wernigerode et Hôi An ont établi des relations de jumelage en 2013, sur la base d'un partenariat urbain durable. -VNA