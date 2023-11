Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

Un numéro artistique lors de l'événement. Photo : VNA

Paris (VNA) – L'évènement «Journées du Vietnam en France 2023» a eu lieu les 8 et 9 novembre au Centre culturel vietnamien en France, dans le cadre des activités visant à célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique entre les deux pays.L'événement, organisé par le Département de la diplomatie culturelle et l’UNESCO relevant du ministère des Affaires étrangères, le Centre culturel vietnamien en France et l'ambassade du Vietnam en France a attiré des Viêt kiêu (Vietnamiens d'outre-mer) et des amis français avec des activités culturelles comprenant des spectacles artistiques, des défilés des costumes royaux traditionnels vietnamiens, des spectacles de danse de licorne, et de dégustation des spécialités culinaires vietnamiennes.A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a déclaré que, pour l’heure, le Vietnam et la France promouvaient les méanismes de coopération bilatérale dans des domaines tels que la politique, la défense, l'économie, la culture, la coopération francophone et la coopération décentralisée.En particulier, la coopération culturelle est un point luminant dans les relations entre les deux pays, en particulier dans la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel, ainsi que dans le développement du secteur culturel et la coopération touristique, ajoutant que c'est pourquoi les deux pays ont choisi le thème "Culture partagée" pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.Armelle Warnery, épouse d'un ancien ambassadeur de France au Vietnam, a présenté aux visiteurs la série de photos qu'elle a prise des paysages et des habitants du Vietnam.Présent à cet événement, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a déclaré que le spectacle artistique et les caractéristiques culturelles et culinaires vietnamiennes impressionnaient de nombreux amis français et la communauté des Vietnamiens en France. -VNA