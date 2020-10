Plusieurs endroits à Quang Tri subissent de graves inondations. Photo : VNA



Quang Tri (VNA) – Selon un bilan actualisé à 07h00 dimanche 11 octobre par le Comité provincial de direction pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, quatre personnes ont trouvé la mort à cause des pluies diluviennes et crues survenues ces derniers jours à Quang Tri.



Les forces compétentes sont toujours en train de rechercher six personnes portées disparues. Les inondations affectent plus de 39.700 ménages avec plus de 122.000 personnes.



Plus de 790 hectares d'étangs et de lacs aquacoles, plus de 1.230 hectares de cultures maraîchères sont submergés ; 138.600 volailles et des centaines de bétail ont été emportés par les crues.



Pendant les jours du 6 au 10 octobre, les précipitations mesurées dans la province de Quang Tri étaient de 600 à 800 mm en moyenne. Elles dépassaient 1.000 mm dans des localités comme Dakrong (district de Dakrong), My Chanh (district de Hai Lang) et Vinh O (district de Vinh Linh).-VNA