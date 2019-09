Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Pour célébrer la Fête nationale, lundi soir, Hô Chi Minh-Ville a tiré des feux d’artifice à différents endroits de la ville.



Le même jour, de nombreux habitants de la mégapole du Sud et de visiteurs sont venus rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son musée et au port de Nhà Rông d’où il s'embarqua en 1911 à la recherche du salut national.



«J’ai beaucoup de respect pour le Président Hô Chi Minh. C’est la première fois que je viens ici. Je sais qu’aujourd’hui, c’est la Fête nationale vietnamienne. Je suis venu au Vietnam pour la fête de ma fille et je suis très heureux de me trouver ici dans le site dédié au Président Hô Chi Minh lors de la Fête nationale », a confié l’Australien Borris Chris, 69 ans.



À cette occasion, le musée présente une exposition sur les 50 ans d’application du Testament du Président Hô Chi Minh. -VOV/VNA