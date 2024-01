Hanoi (VNA) – Les forces des garde-côtes continueront de se concentrer sur la mise en œuvre de mesures drastiques et synchrones pour prévenir la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) en 2024, a-t-on appris lors d’une conférence organisée mercredi 3 janvier par le commandement des garde-côtes vietnamiens (VCG).

Le Vietnam est déterminé à développer la pêche durable. Photo d’illustration : VNA

En plus de protéger fermement la souveraineté nationale, de maintenir la sécurité, l’ordre et la sûreté sur la mer et les îles, la force maintiendra strictement l’état de préparation au combat et la prévention des catastrophes, ainsi que la recherche et le sauvetage, tout en accélérant les réformes, en améliorant la qualité de l’éducation politique et idéologique et en accélérant l’étude et la pratique de la pensée, de la moralité et du style du président Hô Chi Minh.Dans le même temps, la force continuera à promouvoir efficacement la coopération internationale et à mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre toutes sortes de crimes, ont indiqué les participants.Un rapport sur les opérations du VCG en 2023 a montré que la force a accompli toutes les tâches de l’année, tout en conseillant la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense sur des politiques et des solutions pour faire face aux problèmes émergents.Au cours de l’année, la force a mené 18 missions de recherche et de sauvetage, sauvant 36 personnes, deux bateaux de pêche, un cargo et repêché trois corps à remettre aux administrations locales. Elle a découvert et traité six cas de violations de la réglementation sur la pêche INN impliquant sept bateaux.Le VCG a également enregistré de solides performances en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, enquêtant et en traitant 1.759 cas avec 2.075 suspects, soit une augmentation de 573 cas et 672 suspects par rapport à 2022. Le montant total des amendes administratives et la valeur des pièces à conviction sont estimés à environ 85 milliards de dôngs (3,48 millions de dollars). – VNA