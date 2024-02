Hanoi (VNA) – À l’approche du Nouvel An lunaire 2024, au large de la côte, les soldats de la Garde-côte du Vietnam protègent résolument la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie.

Les officiers et soldats du navire assurent toujours leur mission et sont aussi occupés à effectuer la préparation du Têt au milieu de la mer. Photo: VTV



Fêter le Têt en mer

Un navire de la Garde-côte du Vietnam immatriculé 4031 du commandement de la région 3 de la Marine, a assumé la mission d’être permanent pendant les jours du Têt lunaire 2024 au large de la côte sud-ouest du Vietnam.



A cette époque, la zone maritime où le navire est en service a beaucoup de brouillard. La mousson du sud-ouest souffle fort et il fait un froid mordant. Néanmoins, les officiers et soldats du navire assurent toujours leur mission et sont aussi occupés à effectuer la préparation du Têt au milieu de la mer.



Dans le navire 4031, la photo de l’Oncle Hô, le drapeau national et l’autel sont posés dans une position solennelle. A cela s’ajoutent un plateau aux cinq fruits, des banh chung, des banh tet, des branches d’abricotier et de pêcher, une vase à fleurs... qui contribuent à agrémenter l’ambiance printanière au milieu de la mer. Le Têt n’est peut-être pas aussi suffisant qu’au continent, mais la camaraderie chaleureuse réchauffe l’ambiance dans chaque navire qui constitue une 2e maison pour les soldats.



Jetant un coup d’œil sur la mer infinie, le sous-lieutenant Cao Dang Trung, commissaire politique du navire 4031, n’a pu cacher son émotion. C’est la deuxième fois qu’il part en mer pour assumer la permanence pendant le Têt et aussi le deuxième Têt loin de sa famille.

Le garde-côte immatriculé 4031 du commandement de la région 3 de la Marine en mission pendant les jours du Têt 2024 au large de la côte sud-ouest du Vietnam. Photo: VTV



"Les dirigeants nous ont confié la tâche du Têt dans les eaux frontalières du Vietnam - Malaisie, Vietnam - Thaïlande. Moi-même et les soldats du navire, nous nous sentons à la fois émus et fiers. Pendant la période des fêtes, c’est le moment où les contrebandiers et les fraudeurs commerciaux sont très actifs. Nous nous coordonnons avec les forces militaires pour être prêts à effectuer des fonctions de garde, de secourisme et de sauvetage.... De plus, nous accompagnons et aidons toujours les pêcheurs", a partagé le sous-lieutenant Trung.



En plus de 20 ans de travail dans la force de la Garde-côte, le soutenant Nguyen Ba Chuong du navire 4031 a passé les 5 réveillons du Nouvel An en mer avec ses camarades.



Apporter la paix au peuple

Le sous-colonel Hoang Van Bien, capitaine du navire 4031, a partagé : «Un rituel spécial du Nouvel An pour tous les navires de la Garde-côte du Vietnam, qu’ils soient ancrés au port ou en patrouille, c’est de démarrer tous les moteurs principaux du navire et de faire retentir trois longs sifflets pour accueillir la nouvelle année».

Bien qu’ils doivent effectuer des tâches en mer pendant les jours du Têt, tous les membres du navire 4031 semblent fiers et honorés de se tenir aux côtés de leurs camarades pour protéger résolument la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie. Pour eux, mener à bien leur mission consiste à apporter un printemps paisible et chaleureux à non seulement leurs proches, mais aussi à tout le peuple vietnamien. – CPV/VNA