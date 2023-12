Après quatre mois de lancement du concours, du 15 juin au 15 octobre, le comité d’organisation a reçu plus de 7 000 oeuvres du Vietnam et de l'étranger. Les 28 meilleures ont été récompensées, dont un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix et 10 prix d’encouragement pour chacun des catégories photo et vidéo. Les candidatures les plus votées dans les catégories ont également été honorées.La photo "Bay lên Việt Nam" (Envolez-vous Vietnam) de Bui Cuong Quyet et le video "Đà Nẵng - Thành Phố Đa dạng sinh học" (Da Nang – la ville de la biodiversité), de Nguyen Thanh Paven ont remporté les premiers Prix.A cette occasion, 70 photos et 14 vidéos ont également été sélectionnées pour être exposées lors d'une exposition inaugurée le même jour.

L'auteur de la photo "Bay lên Việt Nam" Bui Cuong Quyet (Centre). Photo : VNA



Le concours est une démonstration de l'attention du Parti et de l'État et de la politique cohérente consistant à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des gens, en se concentrant sur les gens, en ne laissant personne de côté et en créant les meilleures conditions possibles pour que les gens puissent participer, contribuer au développement, à la protection du pays et à son intégration internationale.C’est aussi l'occasion aux Vietnamiens au pays, aux Vietnamiens d'outre-mer et aux amis internationaux de créer des photos et des vidéos présentant des images du Vietnam au monde, inspirant ainsi l'aspiration à une nation prospère et heureuse et contribuant à promouvoir les valeurs culturelles et la force du Vietnam et de son peuple dans l'ère nouvelle. - VNA