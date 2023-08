Photo d'illustration : baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Le marché immobilier voit une vague d'entreprises étrangères venues sonder des projets potentiels pour réaliser les fusions et les acquisitions (M&A-Mergers and Acquisition), selon le journal Dau Tu (Investissement).Le groupe immobilier malaisien Gamuda a récemment annoncé que sa filiale Gamuda Land avait conclu un accord pour acheter la totalité des actions d'une valeur de plus de 7,2 billions de dongs (près de 303 millions de dollars) de trois individus de la Compagnie par actions de l’immobilier Tam Luc et être propriétaire du complexe de logements Tam Luc à Ho Chi Minh-Ville. Le projet de logement dispose un investissement total de près de 4.000 milliards de dongs.Selon Gamuda, c'est une rare opportunité pour augmenter le nombre de terrains dont elle était propriétaire dans le Sud et fournir davantage d'appartements de haute qualité avec des risques minimisés liés à la planification et aux problèmes juridiques.Lorsque le marché immobilier entre dans une période difficile avec des procédures d'investissement et juridiques prolongées, une liquidité en baisse et des conditions d'emprunt plus strictes, les entreprises doivent envisager de vendre tout ou partie de leurs projets à des partenaires étrangers. Cette mesure pourrait les aider à gagner de l'argent pour rembourser leurs dettes, éviter la faillite et financer d'autres projets.Keppel, un groupe singapourien, a également intensifié la fusion-acquisition. Récemment, Keppel Consortium (comprenant Keppel et Keppel Vietnam Fund) a signé un accord pour acheter 49% des actions de la société Khang Dien dans deux projets résidentiels dans la ville de Thu Duc à Ho Chi Minh-Ville. Cette transaction a aidé Khang Dien à gagner 3,18 billions de dongs.Début mars, CapitaLand Group de Singapour a également effectué des négociations pour l'achat d'une partie du projet OceanPark 3 de Vinhomes JSC à Hanoï ou d'un projet dans le Nord de la ville de Hai Phong pour un coût d'environ 1,5 milliard de dollars. Ceci est considéré comme l'une des plus importantes transactions immobilières en Asie du Sud-Est ces dernières années.Les investisseurs étrangers ont également acheté de gros volumes d'actions dans d'autres sociétés immobilières locales telles que Novaland et Hung Thinh Land. C'est aussi un moyen pour les entreprises étrangères de s'engager davantage sur le marché immobilier du Vietnam.Les affaires de fusion-acquisition de petite envergure ayant terminé les examens au deuxième trimestre de 2023 seront négociés au troisième et le marché pourrait témoigner les premières fusions et acquisitions réussies au quatrième. Les transactions de moyenne et grande taille se poursuivront jusqu'à la fin du quatrième ou même du deuxième trimestre de 2024, selon l'Association vietnamienne des agents immobiliers.-VNA