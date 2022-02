Des femmes au 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A toute période, les femmes vietnamiennes portent toujours en elles l’aspiration de s'élever fortement. Cette source d'énergie potentielle constitue une grande force, aidant les femmes vietnamiennes à apporter de grandes contributions à l’édification et à la défense nationale tout au long de l’histoire.

Respecter le rôle des femmes

Les femmes représentent la moitié de la population et près de la moitié de la main-d'œuvre du pays. Elles sont présentes dans tous les secteurs, toutes les professions et dans toutes les régions du pays.

Selon la présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, le Vietnam est hautement apprécié pour son travail sur l'égalité des sexes en Asie du Sud-Est, avec le pourcentage de femmes participant aux travaux social, politique, économique et social, en particulier à la gestion publique à un niveau le plus haut dans cette région. Le pourcentage de femmes députées est supérieur à 30 %. Le gouvernement a également publié une résolution promulguant la Stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour la période 2021-2030. Pour la première fois, dans un programme cible national, il existe un projet spécifique sur l'égalité des sexes.

Affirmer la capacité et la créativité des femmes dans tous les domaines

Des femmes participent aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Photo : VNA



L’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale reconnaissent et apprécient les efforts déployés pour réaliser l'égalité des sexes et pour l'avancement des femmes. Au cours des 35 dernières années, 20 collectifs et 49 femmes scientifiques exceptionnelles dans divers domaines se sont vu attribuer le prix Kovalevskaia.

En particulier, selon les statistiques, plus de 26,5% du total des entreprises au Vietnam sont dirigés par les femmes.

La présidente de l'Association des femmes entrepreneurs de Hanoï, Doan Thi Bich Ngoc a déclaré que l'Association des femmes entrepreneures de Hanoï se concentrait sur le développement continu des jeunes entrepreneurs, l’assistance aux jeunes entrepreneurs… L'association a construit des sites Web et des applications de commerce électronique, des logiciels de gestion ; promu la transformation numérique pour développer les domaines d'activité et amélioré la compétitivité des femmes entrepreneures.

Promouvoir des activités qui autonomisent les femmes

L'Union des femmes vietnamiennes prêtent attention à l'élaboration d'un plan d'action avec des mesures précises pour promouvoir des activités qui autonomisent les femmes, notamment dans le domaine économique ; promouvoir l'esprit d'entreprenariat et d'entreprise des femmes à l'ère numérique ; connecter les solutions pour améliorer la qualité des ressources humaines féminines. -VNA