New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné les contributions importantes des femmes vietnamiennes à la paix, à l'indépendance, à l'édification et au développement du pays et aussi à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde, lors du débat au Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, tenu le 7 mars à New York.

A cette occasion, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité en 2000, les femmes ont joué un rôle actif et contribué grandement à la prévention et à la résolution des conflits, à la reconstruction, à la promotion du progrès social et du développement.

Pour relever les défis et les inégalités auxquels les femmes sont confrontées et promouvoir leur rôle dans la sécurité et la paix, le Vietnam estime que la communauté internationale doit renforcer sa coopération internationale, coordonner les politiques pour garantir les droits des femmes et l'égalité des sexes.

Le diplomate vietnamien a également appelé au renforcement des programmes et des mesures pour soutenir le renforcement des capacités aux niveaux national, régional et mondial, permettant aux femmes de participer et de contribuer pleinement, de manière égale et significative à la consolidation de la paix durable et à l'autonomisation économique des femmes, conformément à la résolution 1889 du Conseil de sécurité adoptée en 2009, selon la proposition du Vietnam en tant que président du Conseil de sécurité (octobre 2009).

En 2000, le Conseil de sécurité a marqué l'histoire en adoptant la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution préconise de faire participer les femmes à l'établissement de la paix, de mieux les protéger contre les violations de leurs droits fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux services de lutte contre la discrimination. -VNA