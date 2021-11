Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Malgré les impacts causés par le Covid-19, les exportations de poisson tra (Pangasius) du Vietnam vers le Brésil sont très favorables et devraient continuer de croître au cours des derniers mois de l'année.

Selon Mme Ta Ha, de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), à la première moitié d'octobre 2021, les exportations nationales de poissons tra (pangasius) vers le Brésil ont augmenté de plus de 1,5 fois par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 47,44 millions de dollars.

Selon le Centre du commerce international (ITC), au cours des neuf premiers mois de cette année, les importations de filets de pangasius en provenance du Vietnam ont grimpé de 41,3%, atteignant 33 millions de dollars. 96% des produits de pangasius vietnamiens exportés vers le Brésil sont des filets congelés.

Selon la VASEP, le Brésil et certains autres marchés potentiels en Amérique du Sud seront de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes de pangasius.

Pour l’heure, le Vietnam recense près de 20 entreprises vietnamiennes exportent des pangasius vers le marché brésilien, certaines affichant un grand chiffre d'affaires à l'exportation telles que South Vina - Cân Tho, Hung Ca Co., Ltd - Dong Thap et Cadovimex II - Dong Thap.

Le pays est actuellement le principal fournisseur de poissons blancs au Brésil. Si les entreprises de poissons tra du delta du Mékong réussissent à maintenir la sécurité sanitaire dans leurs usines et à stabiliser leurs capacités de transformation, alors le Brésil et certains marchés potentiels d’Amérique du Sud leur offriront de belles opportunités.- VNA