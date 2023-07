Photo: nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, le Vietnam a exporté plus de 4,48 millions de tonnes de riz pour une valeur de près de 2,4 milliards de dollars, en hausse de plus de 17% en volume et de 28% en valeur en variation annuelle, selon l'Association alimentaire du Vietnam (VFA - Vietnam Food Association).



Les exportations de riz ont bénéficié de la culture croissante de variétés de riz de haute qualité et de grande valeur, ainsi que d'une forte demande d'importation de riz sur le marché mondial.



Bien que l'économie mondiale soit confrontée à de nombreuses difficultés, les exportations de riz ont obtenu des résultats positifs, devenant un "point lumineux" parmi les produits agricoles exportés, a indiqué le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit qu'en 2023, le pays pourrait exporter 7,2 millions de tonnes. Ainsi, un chiffre d'affaires des exportations de riz de plus de 4 milliards de dollars sera à portée de main. -VNA