Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le chiffre d'affaires des exportations de produits agro-sylvicole et aquatiques au troisième trimestre 2023 devrait être équivalent au chiffre de la même période l'an dernier, et devrait connaître une croissance positive au quatrième trimestre, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien.Il a déclaré que la valeur des exportations au cours des cinq premiers mois de cette année était estimée à 20,26 milliards de dollars et devrait atteindre 55 milliards de dollars pour toute l'année.Grâce à des actions drastiques depuis fin 2022, la production agro-forestière-aquacole reste stable malgré divers défis tels que les coûts élevés des intrants, la sécheresse induite par le changement climatique et l'intrusion d'eau salée.En plus d'assurer la sécurité alimentaires et de contribuer à la stabilité macro-économique et aux équilibres importants de l'économie, le Vietnam a exporté près de 3,9 millions de tonnes de riz d'une valeur de 2,02 milliards de dollars, en hausse de 40,8% en volume et de 49% en valeur d'une année sur l'autre. .En raison de l'évolution de la demande mondiale, il y a eu une baisse significative des exportations de crevettes, de poisson tra, de bois et de produits en bois, a déclaré M. Phung Duc Tien.Selon le vice-ministre, le secteur poussera les promotions commerciales avec chaque industrie et marché, en particulier sur les marchés traditionnels et potentiels tels que les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Union européenne. Des efforts seront également déployés pour diversifier les exportations via les canaux officiels vers de nombreux marchés par le biais de négociations.Pour atteindre les objectifs fixés pour 2023, le secteur continuera à travailler avec les localités pour piloter des mesures contre la pêche INN. Toutes les étapes, depuis l'élevage, la culture, les soins, la prévention des maladies vétérinaires, jusqu'à la transformation et le conditionnement, doivent être rationalisées pour améliorer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens, a-t-il déclaré.- VNA