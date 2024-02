Photo d'illustration: VNA



Hanoi (VNA) - Les exportation de fruits et légumes a rapporté près de 750 millions de de dollars en deux mois, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD).

Si cette dynamique de croissance se maintient et le secteur profite bien des opportunités offertes par les protocoles, les exportations de ces produits pourraient atteindre un nouveau record de 6,5 à 7 milliards de dollars cette année, en hausse de 15 à 20 % par rapport à 2023, a déclaré Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT).

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, dans un avenir proche, quatre autres produits seront officiellement exportés vers la Chine comme les herbes médicinales, les noix de coco, les fruits surgelés et les pastèques, contribuant ainsi à une grande part à la valeur des exportations agricoles vietnamiens.

Selon les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes en 2023 est estimé à près de 5,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 66% par rapport à 2022.

Les importateurs importants des fruits et légumes vietnamiens sont la Chine, les États-Unis, la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, les Pays-Bas, Taiwan (Chine), l’Australie, les Émirats arabes unis, la Russie. En particulier, la Chine reste le plus grand marché d'importation de ces produits avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de près de 250% en valeur et de 65% en part de marché par rapport à 2022. -VNA