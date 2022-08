Washington (VNA) - La 10e édition de l’événement «Le cercle des 10 des États-Unis», organisée par l’Association des jeunes et des étudiants vietnamiens aux États-Unis (AVSPUS), se déroule à Washington du 19 au 21 août.

Des membres de l’Association des jeunes et des étudiants vietnamiens aux États-Unis (AVSPUS). Photo : sinhvienusa.org

Placé sous le thème «Une décennie glorieuse - 10 ans et plus», l’événement qui marquera le 10e anniversaire de cette association, devrait attirer la participation de 35.000 ressortissants vietnamiens ou d’origine vietnamienne, de représentants d’institutions et d’entreprises vietnamiennes et internationales.

Lors d’un récent gala, l’ambassadeur vietnamien Nguyên Quôc Dung a félicité l’AVSPUS pour ses réalisations, en particulier dans la mise en relation des jeunes et des intellectuels vietnamiens aux États-Unis, qui ont servi de pont pour promouvoir le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Au cours de la dernière décennie, l’AVSPUS a organisé de nombreuses activités et réuni de jeunes intellectuels vietnamiens résidant aux États-Unis, devenant ainsi un acteur indispensable du partenariat intégral États-Unis.

L’AVSPUS a été fondée le 1er juin 2013 et est devenue une organisation à but non lucratif enregistrée dans l’État du Massachusetts le 3 mars 2014. Elle regroupe actuellement plus de 35.000 membres à travers les États-Unis. – VNA