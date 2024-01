Les épouses du président vietnamien et de son homologue philippine visitent le vieux quartier de Hanoï

L'épouse du président Vo Van Thuong, Phan Thi Thanh Tam, a guidé Mme Louise Araneta Marcos, épouse du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en visite dans le vieux quartier de Hanoï et au marché aux fleurs de Hang Luoc, l'un des marchés aux fleurs les plus anciens et les plus typiques de la capitale à l’occasion du Nouvel an lunaire (Têt).