Les épouses des Premiers ministres du Vietnam et du Laos offrent des cadeaux au village d'enfants SOS de Thai Binh, province de Thai Binh (Nord). Photo: VNA



Thai Binh (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone au Vietnam du 6 au 7 janvier, son épouse Vandara Siphandone et l’épouse du Premier ministre Pham Minh Chinh, Le Thi Bich Tran, ont rendu visite et offert des cadeaux aux enfants en situation particulièrement difficile du village d'enfants SOS de Thai Binh, province de Thai Binh (Nord).



Selon son directeur Nguyen Van Tan, le village d'enfants SOS de Thai Binh a été créé en 2013. Du 22 décembre 2013 à décembre 2023, le Village a accueilli et soutenu 218 enfants. Actuellement, il accueille 136 enfants qui bénéficient tous des conditions favorables pour se développer pleinement.



Le même jour, les deux épouses ont également visité le village de tissage de soie Tussar dans la commune de Nam Cao, district de Kien Xuong, province de Thai Binh.



Le métier de tissage de soie Tussar dans la commune de Nam Cao est vieux de 400 ans et a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national. Actuellement, le village compte environ 200 ménages attachés à ce métier traditionnel. Les produits en soie du village sont exportés principalement vers des pays comme le Laos, la Thaïlande, et des pays d'Europe.../.-VNA