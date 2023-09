Hanoi (VNA) - Grâce à diverses mesures drastiques et flexibles prises pour stimuler les activités de production, de commerce et d’investissement et accomplir les tâches politiques assignées, 19 groupes et sociétés relevant de la Commission pour la gestion du capital d’État dans les entreprises (CMSC) ont enregistré une croissance significative, contribuant au maintien de la stabilité macro-économique, a déclaré un représentant de la CMSC.

Construction de lignes à haute tension. Photo: nhandan.vn

Leurs revenus totaux ont été estimés à 580,49 billions de dôngs (24,1 milliards de dollars) au premier semestre de cette année, soit 53,7% de l’objectif annuel et une hausse de 4% en glissement annuel.



Le bénéfice total avant impôts de ces groupes et sociétés (à l’exclusion du groupe Electricité du Vietnam - EVN) a été estimé à 18,19 billions de dôngs, soit 56,7% du plan annuel, tandis que leurs contributions budgétaires combinées ont atteint 33,5 billions de dôngs, en hausse de 2% par rapport au même période de l’an dernier.



Plusieurs groupes et sociétés ont, de par leur chiffre d’affaires à l’exportation, apporté une contribution importante à la croissance des revenus d’exportation du pays, les principales exportations étant le pétrole brut, les vêtements et textiles, les aliments, le caoutchouc, le tabac et les engrais.



Un coin de la ville de Thu Duc. Photo: nhandan.vn

Leur part de marché et leur production totale représentent d’environ 87% de l’électricité, 50 % du pétrole au détail, 100% du gaz sec, 70 % du gaz liquéfié, 70% des engrais, 45% des abonnés à la téléphonie mobile et 41% des abonnés fixes haut débit.



Dans le domaine des transports, ils détiennent 49% du volume de passagers aériens intérieurs, gèrent 21 des 22 aéroports civils, 16% du fret maritime et 100% du transport ferroviaire.



Le président de la CMSC, Nguyên Hoàng Anh, a chargé les groupes et entreprises de mener à bien leurs plans de production, de commerce et d’investissement pour 2023, d’améliorer l’efficacité de la production et des affaires, de préserver et de développer le capital et les ressources alloués par l’État.



À la fin 2022, les groupes et sociétés relevant de la CMSC détenaient environ 63% du capital total des entreprises publiques et environ 65% de leurs actifs totaux. – VNA