Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les entreprises se précipitent dans les derniers jours de 2023 pour achever leurs plans annuels de production et d'affaires, et certaines étendent leurs activités commerciales pour accueillir la nouvelle année 2024.



Récemment, l’Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) a mis en service sa Co.opmart Cho Moi dans le district de Cho Moi, province d'An Giang. Il s'agit du cinquième supermarché Co.opmart dans cette province du delta du Mékong et du 129e de ce détaillant.



Parallèlement, DKSH, l'un des principaux fournisseurs de services d'expansion de marché en Asie et dans le monde, a signé un accord de coopération stratégique pour développer le marché vietnamien pour une série de produits de Polpharma, un leader pharmaceutique en Pologne. Grâce à cet accord, DKSH consolidera son rôle en tant que partenaire fiable fournissant des solutions stratégiques de santé sur le marché vietnamien.



Bernardo Reiner, responsable B2B de Polpharma et directeur exécutif de Farmaprojects, a déclaré que la solide capacité et la compréhension approfondie de DKSH aideraient Polpharma non seulement à atteindre ses objectifs de croissance commerciale, mais également à se rapprocher des objectifs de développement sur de nombreux marchés potentiels comme le Vietnam.



KBTG, le premier groupe thaïlandais de technologie financière (Fintech), membre de KASIKORNBANK (KBank), a également réalisé de grands progrès dans ses opérations commerciales et sa stratégie de ressources humaines, avec la vision de repositionner le marché fintech au Vietnam grâce à la création de KBTG Vietnam.



Plus précisément, KBTG a augmenté son effectif de 300%, avec plus de 120 talents technologiques issus de formations techniques diverses. Parallèlement, après l'ouverture de son bureau principal à Ho Chi Minh-Ville, KBTG continuera d'étendre sa présence avec un bureau de représentation à Hanoï et prévoit d'élargir son effectif vietnamien à 200 personnes en 2024 pour consolider son rôle en tant que centre technologique régional de KBank.



Selon les experts, en réponse aux développements économiques nationaux et internationaux de ces derniers temps, le gouvernement a improvisé des politiques avec flexibilité. En 2023, la croissance du PIB devrait être d'environ 5%. Bien que cette croissance ne soit pas égale à celle de 2019, le Vietnam est toujours un point positif dans l'économie régionale.-VNA