Photo: VNA Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques, du 1er janvier au 20 juin, le montant total des investissements directs étrangers ( IDE ) enregistrés au Vietnam a atteint 13,43 milliards de dollars, soit une baisse de 4,3% en rythme annuel. Cependant, dans le contexte de difficultés générales des flux d'investissement mondiaux, il s'agit alors d'un élément positif pour l’économie vietnamienne.

Sur ce montant, les nouveaux fonds se sont élevés à 6,49 milliards de dollars ( 31,3%) et sont répartis dans 1.293 projets ( 71,9%).

Concernant les investissements additionnels, 632 projets en opération ont relevé leur investissement de 2,93 milliards de dollars (-57,1%).

Les apports en capital social et les achats d’actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 4,01 milliards de dollars ( 76,8%).

Photo d'illustration : VNA



Au premier semestre, Singapour a occupé la première place parmi les 57 pays et territoires ayant eu de nouveaux projets autorisés au Vietnam, avec un montant de 1,79 milliard de dollars, devant la Chine (1,29 milliard de dollars) et le Japon (386 millions de dollars).

De janvier à juin, le décaissement d’IDE a atteint 10,02 milliards de dollars, soit une hausse de 0,5% en variation annuelle.



Avec beaucoup d'attentes pour attirer les IDE en 2023, le directeur de l'Agence d'investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l'Investissement, Do Nhat Hoang, a déclaré que dans les temps à venir, le Vietnam continuera d'améliorer l'environnement d’investissements, en mettant l'accent sur la réforme des procédures administratives; et créera des politiques pour attirer les investissements dans un certain nombre de domaines potentiels tels que la haute technologie, les semi-conducteurs, l'innovation, etc.-VNA