Hanoï (VNA) – Les écoles maternelles dans l’ensemble du pays se préparent au retour des élèves en février, a annoncé mardi, 15 avril, le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Au 14 février, 54 des 63 villes et provinces ont rouvert leurs écoles maternelles. Les provinces de Hung Yen, Phu Yen, Hau Giang, Tra Vinh, Vinh Long autoriseront le retour à l’école à partir du 21 février. Les quatre localités restantes qui n’ont pas encore fixé de date de réouverture sont Hanoï, Da Nang, An Giang et Tien Giang.

Les élèves du primaire, du collège et du lycée ont commencé à retrouver les écoles depuis le début de ce mois-ci. Tous les établissements d'enseignement supérieur ont élaboré des plans pour accueillir à nouveau leurs étudiants.

Ainsi, 93,71% des élèves dans l'ensemble du pays sont retournés à l'école.