De nombreux programmes d'activités sportives adaptés à la condition physique et au développement des élèves. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le taux d'élèves en surpoids et obèses à Hô Chi Minh-Ville dépasse actuellement 32%, soit le double de la moyenne nationale. Face à cette situation, le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a demandé aux écoles de promouvoir le sport afin de permettre aux élèves de renforcer leur condition physique.



Avec un taux de près de 40% d'élèves à risque d'obésité enregistré au cours de l'année scolaire précédente, l'école secondaire Hà Huy Tâp (arrondissement de Bình Thạnh) a renforcé les cours d'éducation physique pour permettre aux élèves d'avoir davantage d'heures de sport, réduisant ainsi les risques d'obésité. Cette initiative permet à ces jeunes de se dépenser, et d’être en meilleure santé.

L’enseignant Nguyên Trong Nghia, chef du groupe d'éducation physique de l'école secondaire Hà Huy Târesp, arrondissement de Binh Thanh, a déclaré : "Pour les élèves qui ont tendance à être en surpoids, pendant les cours, les enseignants y prêtent attention, en utilisant des méthodes d'entraînement adaptées à leur niveau d'activité physique en fonction de leur âge. Nous avons établi un plan pour toute l'année scolaire".

Les écoles de Hô Chi Minh-Ville renforcent donc les cours d'éducation physique, en concevant de nombreux programmes d'activités sportives, d'exercices et de sports adaptés à la condition physique et au développement des élèves, tels que le basket-ball, le volley-ball, les arts martiaux, etc. Par ailleurs, des activités physiques et sportives sont également proposées en dehors des heures de classe.

L'enseignante Trân Thi Thu Thao, responsable des travaux d'éducation physique, école primaire Dinh Tiên Hoàng, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "En plus de deux cours d'exercices par semaine, il y a aussi des clubs sportifs tous les après-midis. Et les enfants sont aussi incités à faire du sport par eux-mêmes après l’école".

Les écoles de la ville ont intensifié la lutte contre l'obésité en mettant en place des activités d'éducation physique et en promouvant un mode de vie actif.

Le taux d'obésité des élèves à Hô Chi Minh-Ville est en augmentation. Photo : VNA



Le taux d'obésité des élèves à Hô Chi Minh-Ville est en augmentation. Selon un rapport du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, près de 32,2 % sont obèses. Il existe de nombreuses raisons, notamment le fait que de nombreux étudiants se divertissent avec des jeux vidéos plutôt que de faire du sport. Sans parler de l'habitude de manger trop de gras, de sucre, de féculents et de protéines mais pas assez de légumes.

Cette année scolaire, ledit Service a demandé aux écoles de promouvoir le sport, en créant les conditions permettant aux élèves de pratiquer et de s'adonner à au moins un sport régulièrement.

Selon l’enseignant Nguyên Huu Danh, directeur adjoint de l'école secondaire Hà Huy Tâp, cette année scolaire, son établissement a ajouté 20 cours optionnels supplémentaires d'éducation physique. "Chaque année, nous organisons des contrôles de santé réguliers pour les enfants afin de détecter l'obésité et de les aider à l’école, notamment en matière de nutrition", confie-t-il.

Pour l’enseignante Nguyên Thi Ngoc Diêm, directrice adjointe de l'école primaire Dinh Tiên Hoàng, son école a amélioré le programme d'exercices grâce aux séances de sport en milieu de journée. "En plus des cours d'éducation physique, les élèves sont également encouragés à faire de l'exercice après les cours, en attendant leurs parents", dit-elle. - CVN/VNA