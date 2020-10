Hanoi (VNA) - La 17e réunion annuelle des dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Asie du Sud-Est a débuté via visioconférence, mercredi 14 octobre à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de l’événement à Hanoi, le 14 octobre. Photo : VNA

La réunion était présidée par la Croix-Rouge du Vietnam en sa qualité de président du mécanisme des dirigeants des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’Asie du Sud-Est.S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que l’événement revêtait une grande importance à un moment où le monde et l’Asie du Sud-Est sont confrontés à des menaces de sécurité non traditionnelles, en particulier la pandémie de Covid-19.Les gouvernements du monde, y compris le Vietnam, combattent la pandémie et fournissent également des secours aux victimes, et les activités humanitaires sont de plus en plus urgentes, a-t-il indiqué.Le dirigeant vietnamien a exprimé l’espoir qu’à travers la réunion, la Croix-Rouge du Vietnam et ses homologues proposeraient diverses initiatives pour améliorer l’efficacité des activités humanitaires.Il a remercié le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ses membres d’Asie du Sud-Est pour leur aide au développement du Vietnam en général et aux activités de la Croix-Rouge du Vietnam en particulier.Le gouvernement vietnamien s’est engagé à s’associer à la Croix-Rouge du Vietnam et au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour bâtir une région et un monde de paix, de coopération et de prospérité.La présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, Nguyên Thi Xuân Thu, a affirmé le rôle, la position et la responsabilité de la Croix-Rouge du Vietnam au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Asie du Sud-Est et dans le monde, qui contribuent au succès commun de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020.Elle a appelé les partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Asie du Sud-Est, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge à soutenir les habitants des localités touchées par les inondations au début d’octobre et dans des catastrophes naturels dans l’avenir au Vietnam.Au cours de deux jours de travail, les participants passeront en revue les résultats de la mise en œuvre des engagements pris à la 16e réunion, y compris la mise en œuvre de l’Appel de Manille à l’action.Ils devraient parvenir à un consensus sur les mesures visant à mettre en œuvre les résolutions adoptées en décembre 2019 à Genève, discuter des contenus liés à un accord de coopération avec le Secrétariat de l’ASEAN, se pencher sur la lutte contre le Covid-19 aux niveaux national et régional et mettre à jour plusieurs mécanismes et modèles de coopération efficaces pour atténuer les risques de catastrophe.Ils doivent également approuver la conclusion de la réunion et transférer la présidence du mécanisme des dirigeants des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’Asie du Sud-Est à la Croix-Rouge thaïlandaise. – VNA