Le groupe BlankPink au festival de musique et d'arts de Coachella Valley à Indio, en Californie, aux États-Unis, le 15 avril 2023. Photo : Yonhap



Hanoï (VNA) - Les deux concerts du groupe sud-coréen Blackpink auront lieu comme prévu les 29 et 30 juillet au stade national de My Dinh, à Hanoï, dans le cadre de sa tournée mondiale "Born Pink World Tour 2023", selon une annonce du Comité populaire de la capitale.

Dans son annonce, le Comité populaire de Hanoï a affirmé que la tournée mondiale "Born Pink World Tour 2023" est un événement culturel international à grande échelle. Une fois l’événement organisé avec succès à Hanoï, il contribuera à améliorer l'image de la ville et du Vietnam en tant que destination sûre et conviviale, à promouvoir le tourisme et à affirmer la capacité d'organisation de grands événements du Vietnam. Il s’agira également d’une opportunité pour la capitale vietnamienne de développer l'industrie culturelle.



Selon les récentes statistiques de Touring Data, la tournée Born Pink World Tour est devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire pour un groupe de musique, rapportant 78,5 millions de dollars avec 366.000 billets vendus pour 26 représentations. Cette tournée a battu le record précédemment détenu par les Spice Girls avec la tournée Spice World en 2019, qui avait rapporté 78,2 millions de dollars de recettes.



BlackPink est un groupe de K-pop féminin, fondé et géré par YG Entertainment, qui a officiellement fait ses débuts le 8 août 2016 avec son premier single, Square One. -VNA