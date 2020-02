Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Le cyclopousse est le véhicule préféré des touristes à Huê. Chaque jour, plus de 700 conducteurs transportent leurs passagers à bord de cet engin né de l’heureux mariage entre le poussepousse et la bicyclette, à travers les mausolées, les pagodes et autres sites majeurs de l’ancienne capitale.Depuis plus de vingt ans déjà, chaque jour, dès le petit matin, Huynh Van An pédale de chez lui, Phu Binh, l’un des quartiers les plus démunis au nord de Huê, jusqu’à la cité interdite. Il ne sait plus combien de touristes il a emmenés voir les sites touristiques sur les deux rives de la rivière des Parfums. Vietnamiens ou étrangers, tous les touristes aiment découvrir ces sites lentement et tranquillement, au rythme du cyclopousse. Le conducteur doit faire preuve de courtoisie envers eux, nous dit-il.«La courtoisie des conducteurs de cyclopousses fait partie du charme de Huê. Une bonne première impression donne envie aux touristes de discuter et de nous poser des questions sur les différents sites et sur la culture de Huê. Cela fait partie de notre travail», explique Huynh Van An.La ville de Huê compte 5 syndicats de cyclopousses. Les autorités locales encouragent les conducteurs indépendants à adhérer à ces syndicats qui défendront leurs droits et leurs intérêts légitimes. Selon Phan Ngoc Tho, président du comité populaire de Thua Thiên-Huê, sa province élabore en ce moment un projet qui aidera ces conducteurs à améliorer leur niveau de langue étrangère et à appliquer certaines normes de conduite dans leurs comportements envers les touristes.«Notre souhait est d’améliorer le professionnalisme des conducteurs de cyclopousse, qui pourront à la fois transporter les touristes et leur servir de guides», explique-t-il.Le Têt est la période où les conducteurs de cyclopousses sont les plus occupés. Si pour les touristes, ce sont des vacances, pour eux, c’est du travail, beaucoup de travail. Mais ils ne s’en plaignent pas. Qui n’est pas content de gagner de l’argent dès les premiers jours de l’année en rendant service, avec un joli sourire? - VOV/VNA