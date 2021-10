Photo : www.qdnd.vn Photo : www.qdnd.vn

Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Département général de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) ont coordonné pour organiser le 15 octobre à Hanoï un séminaire intitulé : "Promouvoir un réseau d'entreprises pionnières et proactives dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique et aux épidémies".

Le séminaire visait à répondre à la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe (13 octobre), en fournissant des informations sur l'état actuel des impacts des catastrophes naturelles, du changement climatique et des épidémies sur les entreprises vietnamiennes ; à évaluer l'impact des politiques sur le rôle des entreprises dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique.



S’adressant au séminaire, Partrick Haveman, représentant en chef adjoint du PNUD au Vietnam, a estimé que le Vietnam avait appliqué certains modèles de croissance verte, y compris l'investissement dans les énergies renouvelables, l’application des mesures numériques pour augmenter la productivité des entreprises, la recherche et le développement de semences capables de résister aux changements climatiques extrêmes...

En particulier, pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises vietnamiennes jouent un rôle important dans la mise en œuvre de solutions pour prévenir la pandémie, secourir et soutenir les personnes et participent activement aux efforts pour surmonter les conséquences et prévenir les dommages de la pandémie. Cela montre le rôle primordial, l'influence et le potentiel du secteur privé dans la contribution aux efforts nationaux conjoints pour faire face aux impacts et aux conséquences des catastrophes naturelles et du changement climatique.

Lors du séminaire, les participants se sont concentrés sur le partage d'expériences et de leçons pratiques dans la promotion du rôle des entreprises dans la prévention et le règlement des conséquences des catastrophes naturelles ; dans la formation de réseaux d’entreprise dans la région du delta du Mékong ou dans le développement de modèles d’entreprise proactive pour la prévention des catastrophes naturelles dans certaines grandes villes...

Les entreprises sont l'un des sujets fortement impactés par les impacts des catastrophes naturelles, notamment pour les activités commerciales et la perturbation des chaînes de production et d'approvisionnement. Elles sont également l'un des principaux acteurs impliqués dans l'appui aux agences étatiques et aux gens pour une prévention efficace des catastrophes naturelles. Par conséquent, il est nécessaire de prêter attention et d'apprécier le rôle des entreprises dans la prévention proactive des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique.

Le Vietnam est l'un des cinq pays fortement touchés par les catastrophes naturelles et le changement climatique au cours des 30 dernières années. Durant ce temps, en moyenne, chaque année, les catastrophes naturelles ont fait près de 400 morts ou disparus, et causé des pertes économiques évaluées à environ 1-1,5 % du PIB. En 2020 en particulier, les catastrophes naturelles causent des pertes économiques s’élevant à près de 40.000 milliards de dongs (1,76 milliard de dollars). -VNA