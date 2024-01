Le Malaysian Aviation Group Bhd (MAG) s'apprête à étendre sa flotte. Photo:soyacincau.com

Kuala Lumpur, 30 janvier (VNA) – Le Malaysian Aviation Group Bhd (MAG) s'apprête à étendre sa flotte en introduisant 12 nouveaux avions en 2024, dont son premier Airbus 330-900 (A330neo), dont l'arrivée est prévue au troisième trimestre de cette année.Le MAG a déclaré dans un communiqué qu'il envisageait de recevoir quatre A330neo cette année, ainsi que huit Boeing 737-8, pour répondre aux besoins de croissance de son réseau.Le groupe a signé un protocole d'accord avec Airbus, Rolls-Royce et Avolon en août 2022 pour l'acquisition de 20 A330neo qui devraient être livrés jusqu'en 2028. Parmi ceux-ci, 10 sont directement achetés à Airbus avec une vente consécutive et un accord de cession-bail avec Avolon, tandis que les 10 autres sont loués directement auprès d'Avolon, a-t-il indiqué.Selon le MAG, l'A330neo améliorera l'efficacité opérationnelle de sa flotte tout en lui permettant également d'atteindre ses objectifs environnementaux en offrant jusqu'à 25 % de réduction de la consommation de carburant et des émissions.Le directeur général de MAG, Datuk Capt Izham Ismail, a déclaré que l'arrivée du premier A330neo au troisième trimestre remplacera progressivement la flotte d'A330ceo et opérera sur le réseau en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient.Le groupe continuera de concentrer ses investissements sur des projets qui s'alignent stratégiquement sur les piliers clés de sa proposition de valeur client, à savoir le confort en cabine et la restauration à bord, a-t-il déclaré.Le groupe ajoutera également six A350-900 à partir de 2026 pour garantir une standardisation cohérente des cabines et des expériences haut de gamme pour les clients, conformément à la nouvelle cabine de l'A330neo, renforçant ainsi son initiative de modernisation de sa flotte.Elle détient actuellement une flotte de 104 avions par l'intermédiaire de ses filiales Malaysia Airlines, Firefly, MASwings et MASkargo. - VNA