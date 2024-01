Hanoï, 1er janvier (VNA) - Certaines banques ont annoncé des ajustements des frais bancaires par SMS à partir de début 2024 et ont encouragé les clients à passer aux applications bancaires numériques pour recevoir des notifications gratuitement.

Certaines banques annoncent des ajustements des frais bancaires par SMS à partir de début 2024. Photo : VNA

À partir de 2024, la Banque du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) facture 10.000 dongs par numéro de téléphone pour moins de 20 messages par mois au lieu de frais mensuels fixes de 10.000 dongs. Vietcombank facturera 700 dongs par SMS (hors TVA) à partir du 21ème message.Vietcombank cessera d'envoyer aux PME de notifier les soldes après des transactions inférieures à 50.000 dongs chacune.Dans une notification adressée aux clients, Vietcombank a déclaré que les clients pouvaient annuler les services bancaires des PME et télécharger VCB Digibank pour recevoir des notifications gratuitement.La compagnie commerciale par actions d’Asie (ACB) facture 15.000 dongs par mois pour les 20 premières PME et 700 dongs pour chaque PME à partir de la 21e.ACB encourage également ses clients à recevoir des notifications via son application bancaire numérique ACB ONE.Un représentant d'ACB a déclaré que la banque investirait dans la mise à niveau de son application pour une meilleure expérience utilisateur dans l'espace numérique.La Banque Coopérative du Vietnam (Co-opBank) augmente les frais bancaires des PME à 16.500 dongs par mois (TVA incluse) et cesse d'envoyer des PME pour des transactions inférieures à 20.000 dongs.Auparavant, de nombreuses banques ont adapté leurs méthodes de facturation des services bancaires par SMS et ont cessé d'envoyer des SMS pour les transactions de montants modestes, comme Sacombank, VPBank et VietinBank.Depuis septembre 2023, VietinBank facture 11.000 dongs pour 14 SMS par mois. Si le nombre de SMS par mois est de 15 ou plus, VietinBank facture 880 dongs pour chaque SMS.De nombreuses banques ont déclaré qu'elles ne réalisaient pas de bénéfices grâce aux services bancaires par SMS en raison des frais élevés imposés par les fournisseurs de services de télécommunications.Une estimation de l'Association bancaire du Vietnam montre que le système bancaire paie des centaines de milliards de dollars par mois en frais de services de télécommunications.Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam, a déclaré précédemment que les banques utilisaient généralement les services bancaires par SMS pour envoyer des notifications aux clients.Les frais pour chaque service bancaire SMS étaient trois fois plus élevés que les SMS normaux et les banques ne gagnaient rien de ce service, et subissaient même des pertes, a-t-il déclaré, ajoutant que les banques ont exhorté les fournisseurs de services de télécommunications à réduire ces frais.Désormais, les banques favorisent la numérisation et encouragent les clients à installer des applications bancaires numériques pour recevoir des notifications gratuitement, a déclaré Nguyen Quoc Hung.Cependant, de nombreux clients ne sont pas encore habitués à utiliser les applications bancaires numériques.Nguyen Huu Son, 56 ans, a déclaré qu'il ne savait pas utiliser les smartphones et qu'il recevait toujours des notifications par SMS bancaire. L'augmentation des frais bancaires par SMS lui coûterait une somme importante par mois, a-t-il déclaré. - VNA