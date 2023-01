Des artistes participent à un spectacle de rue pour promouvoir le tuông royal de Huê. Photo : VNP

Hanoi (VNA) – Au fil du temps, le tuông royal de Huê (théâtre classique vietnamien) a progressivement disparu. Heureusement, les artistes du Théâtre d'art traditionnel royal de Huê se sont efforcés de faire revivre et préserver cet art unique.

Tuông, également connu sous le nom de «hat bô» ou «hat bôi», est un célèbre théâtre classique avec chants et gestes. Selon les annales historiques, le tuông remonte à la dynastie des Nguyên (19e siècle).

Des touristes et des habitants de Huê admirent la beauté du tuông royal dans la rue. Photo : VNP

Tuông est une combinaison de nombreux éléments tels que chant, danse, musique, beaux-arts, littérature... Les rôles des personnages sont très conventionnels. Ils sont habillés et maquillés de manière élaborée et impressionnante. Le contenu des pièces a souvent une dimension majestueuse tel que défendre le patriotisme, l'esprit de sacrifice pour la grande cause, la façon de se comporter selon les normes éthiques confucéennes traditionnelles. Par conséquent, à l'époque féodale, en particulier sous la dynastie des Nguyên, le tuông était aimé et respecté par l'intelligentsia, les aristocrates, en particulier au sein du palais royal.

Selon les archives historiques, le roi Thành Thai (règne de 1889 à 1907) était si passionné de tuông qu’il non seulement récompensait avec de l’argent les artistes, mais donnait également des titres à de nombreux maîtres. Il est même connu comme le seul empereur de la dynastie des Nguyên à avoir jamais joué sur scène. Il était également un joueur de tambour talentueux.

Un cortège de plus de 200 musiciens et artistes font promouvoir le tuông royal de Huê. Photo : VNP

Sous le règne de Minh Mang (1820-1841), le roi fit construire le théâtre Duyêt Thi Duong, le premier théâtre construit dans le palais au service du roi, des mandarins et de la famille royale. Sous le règne du roi Tu Duc (de 1847 à 1883), l'art du tuông a prospéré lorsque le roi a ordonné la construction du théâtre Minh Khiem Duong.

Cet endroit rassembla de bons musiciens et chanteurs pour s’entraîner et interpréter des pièces. Particulièrement, il y eut un comité spécialisé dans la composition de pièces.

On peut dire que le tuông royal de Huê reflète clairement la vision du monde de la société féodale sous les Nguyên, est un représentant exemplaire de l’école de théâtre classique et constitue le patrimoine artistique de la nation.

Le cortège passe par la porte Hien Nhon pour entrer dans la Citadelle. Photo : VNP

Au fil du temps, sa gloire s'est estompée. Mais les artistes du Théâtre d'art traditionnel royal de Huê se sont efforcés de faire vivre ce précieux trésor du passé malgré les nombreuses difficultés.

Bien qu’elle ne soit plus dans son âge d’or, la scène est toujours éclairée pour accueillir le public et les touristes, leur offrant des performances passionnantes d’une forme d’art qui était autrefois considérée comme l’art théâtral par excellence du Vietnam.

Des spectateurs lors d’un spectacle à Nghinh Luong Dinh. Photo : VNP

Le Théâtre d'art traditionnel royal de Huê nourrit actuellement de nombreux grands projets pour faire revivre cet art unique. Récemment, de nombreuses pièces et extraits typiques ont ainsi été restaurés et joués en public.

De nombreux bons extraits sont également savamment mis en scène et intégrés dans de nombreux programmes artistiques des Festivals de Huê tels que nuit royale, fête du Nouvel An, spectacles de rue… afin que l’art du tuông royal aille au plus près du grand public et des touristes de passage dans la ville. – VNP/VNA