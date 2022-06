Rencontre amicale entre les alumnis de l’École nationale de l’administration (ENA) de France, le 14 juin à Hanoï. Photo : Vân Anh/CVN

Hanoï (VNA) - Une rencontre amicale entre les alumnis de l’École nationale de l’administration (ENA) de France a été organisée le 14 juin à l’ambassade de France au Vietnam. Au programme : les souvenirs partagés, la présentation des nouvelles réformes administratives françaises, et la coopération franco-vietnamienne dans la formation des cadres.Depuis 1950, quelque 150 cadres de haut niveau du Vietnam ont été formés à l’ENA. L’enseignement français leur a permis de comprendre profondément l’institution et l’administration françaises. "Je me souviens tout de l’ENA, les amis, les salles de classe, les stages", a confié Vu Thanh Huyên, directrice du Département de la coopération internationale du Trésor d’État. Pour Nguyên Manh Thang, directeur du Département de l’Europe, ministère des Affaires étrangères, il a particulièrement été impressionné par la méthodologie d’enseignement de l’ENA où l’étude est liée strictement à la pratique.Depuis le 1er janvier 2022, l’ENA est rebaptisée l’Institut national du service public (INSP). L’institut est le nouvel opérateur public français de référence pour le recrutement, la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants de l’État. La création de l’INSP est un des piliers de la réforme de la haute fonction publique voulue par le président de la République de France pour offrir aux cadres supérieurs de l’État une formation d’excellence reconnue sur la scène internationale."La coopération avec le Vietnam tient toute sa place dans l’action internationale de l’INSP et ce dans le prolongement des liens solides et anciens qui existaient entre l’ENA et l’administration de votre pays", a affirmé Maryvonne Le Brignonen, directrice de l’INSP. Tout d’abord, l’école a accueilli des élèves vietnamiens dans ses cycles internationaux depuis 1950."Nous comptons aujourd’hui 48 anciens élèves des cycles de longue durée et 98 anciens auditeurs des programmes internationaux. Nous nous réjouissons de l’intérêt renouvelé de l’administration vietnamienne pour notre propre formation internationale et nous espérons élargir encore plus le réseau d’anciens élèves vietnamiens à l’avenir, à commencer par deux nouvelles élèves qui nous rejoindront prochainement après avoir passé avec succès la procédure de sélection", a-t-elle exprimé. Plus généralement, la coopération avec le Vietnam, du fait de son caractère interministériel, permet de renforcer la coopération entre les ministères de deux pays depuis plus de 15 ans.