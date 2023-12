Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Vo Van Hoan (droite) et l'ambassadeur de Finlande au Vietnam Keijo Norvanto. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'ambassade de Finlande au Vietnam a organisé le 6 décembre à Hô Chi Minh-Ville une cérémonie pour marquer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Finlande et le 106e anniversaire de la Fête nationale finlandaise (6 décembre 1917-6 décembre 2023).

Selon l'ambassadeur de Finlande au Vietnam Keijo Norvanto, le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial de son pays en Asie du Sud-Est. L'ambassade de Finlande et le bureau commercial finlandais à Hô Chi Minh-Ville continueront de servir de passerelle pour favoriser le commerce et la coopération bilatérale entre les deux pays.

En outre, la Finlande est un partenaire de longue date d'Hô Chi Minh-Ville, notamment grâce au Programme de Partenariat pour l'Innovation (PPI). Elle s'oriente vers la coopération avec la mégapole du Sud dans des domaines d'intérêt pour la ville tels que les villes intelligentes et durables, l'économie circulaire, les ports verts et la transformation numérique.

L'ambassadeur Keijo Norvanto a exprimé sa joie de constater la reprise de la coopération décentralisée entre les deux pays en 2023. De nombreuses délégations de villes finlandaises se sont rendues à Hô Chi Minh-Ville et vice versa.

Pour sa part, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Vo Van Hoan a déclaré que la mégapole du Sud était l'une des localités pionnières dans la mise en œuvre d'activités de coopération avec la Finlande. La Finlande compte actuellement 22 projets d'investissement à Hô Chi Minh-Ville cumulant de plus de 3,5 millions de dollars de capitaux enregistrés, se classant au 53e rang sur 120 pays et territoires investissant dans la ville.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a régulièrement échangé des délégations d'affaires et de dirigeants avec des localités finlandaises, démontrant clairement l'intérêt et les efforts des deux parties pour promouvoir les relations bilatérales, a-t-il ajouté. -VNA