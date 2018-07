Cérémonie de signature du document sur le renouvellement du parrainage de la société Yanmar à l'équipe nationale de football masculin, le 23 juillet à Hanoi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La société Yanmar, basée au Japon, continuera d'être le sponsor principal de l'équipe nationale de football masculin et de l'équipe U23 jusqu'en mars 2021. La cérémonie de signature du document sur le renouvellement de ce soutien a eu lieu le 23 juillet à Hanoi.



Lors de l'événement, le secrétaire général de la Fédération de football du Vietnam (VFF), Le Hoai Anh a loué les efforts de l'entreprise Yanmar depuis mars 2015 pour améliorer l'environnement d’entraînement de l’équipe nationale, contribuant ainsi au développement du football vietnamien.



Selon le directeur général de la compagnie, Takehito Yamaoka, Yanmar sera également le sponsor du Championnat de football d'Asie du Sud-Est (AFF Suzuki Cup) 2018 de la Fédération de football d'Asie du Sud-Est (AFF), qui aura lieu du 8 novembre au 15 décembre. Le Vietnam fait partie du groupe A avec la Malaisie, le Myanmar, le Cambodge et le Laos.



Yanmar espère qu'avec son parrainage, l'équipe nationale de football masculin récoltera de nouveaux succès à l'avenir, en particulier dans l’objectif de devenir champion de l'AFF Suzuki Cup cette année, a-t-il noté.



Plus tôt, la compagnie Vietnam Professional Milk JSC (VPMilk) est devenue le sponsor de l'équipe nationale de football lors de ses tournois internationaux en 2018. -VNA