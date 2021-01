Panorama du point presse sur la situation des emplois au quatrième trimestre et pour toute année, le 6 janvier à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au décembre 2020, 32,1 millions de personnes âgées de plus de 15 ans ont été impactées par l'épidémie de COVID-19, a déclaré Pham Quang Vinh, directeur adjoint de l'Office général des statistiques, lors d'une conférence de presse tenue le 6 janvier à Hanoï.

Plus précisément, 69,2% des travailleurs se sont vu être réduits leurs revenus ; 39,9% ont dû réduire leurs heures de travail ou prendre un congé et environ 14% ont dû temporairement arrêter de travailler ou leurs activités.

Le directeur adjoint de l'Office général des statistiques Pham Quang Vinh s'exprime lors du point presse. Photo: VNA



Le secteur des services était le plus touché par l'épidémie de COVID-19 avec 71,6% des travailleurs affectés, suivi par le secteur de l'industrie et de la construction, et le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture.

Lors du point presse, Mme Valentina Baccuci, directrice adjointe de l'Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam, a déclaré que la récession économique avait causé la perte d'emplois. Les catastrophes naturelles et les épidémies ont contribué à aggraver le problème d'emplois. Pour les personnes occupées au quatrième trimestre, la qualité de l'emploi était inférieure à celle de la fin de l'année précédente.

Mme Valentina Baccuci, directrice adjointe de l'Organisation internationale du travail, prend la parole lors du point presse. Photo: VNA



Cependant, elle a cité des raisons optimistes concernant l'emploi, dont la reprise économique et l'augmentation des emplois. Les industries de transformation, de fabrication, de construction et de services ont obtenu des résultats positifs.

Elle a également souligné l’importance de l'enquête sur l'emploi dans la gestion et la recherche de solutions pour l'économie dans le temps à venir, en particulier dans le contexte des évolutions complexes de l'épidémie et des catastrophes naturelles.

Selon l’Office général des statistiques, le taux de chômage dans la zone urbaine au quatrième trimestre qui a baissé par rapport à celui au troisième trimestre, mais était le plus élevé de la même période au cours d’une décennie. –VNA