Hanoi (VNA) – La Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale a demandé de rendre l’enseignement de l’histoire obligatoire pour les lycées, contredisant le ministère de l’Education et de la Formation.

L'histoire fait partie du socle commun de culture partagée que la nation s'engage à transmettre à ses enfants tout au long de leur scolarité. Photo : nhandan.vn

Dans un rapport thématique envoyé au Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre du programme d’enseignement général en 2018, elle a évoqué des soucis concernant la disparition de l’enseignement obligatoire de l’histoire pour le secondaire du second degré.Selon ce programme, à partir de l’année scolaire 2022-2023, les lycéens apprennent sept matières obligatoires et cinq matières optionnelles structurées autour de trois modules : sciences sociales (histoire, géographie, éducation économique et droit), sciences naturelles (physique, chimie, biologie), technologies et arts (informatique, technologie, musique, arts).Le ministère de l’Éducation et de la Formation a expliqué que la disposition de la discipline d’histoire dans le programme d’enseignement général (scindé en une phase d’enseignement de base de neuf ans et une phase d’orientation professionnelle de trois ans) est conforme à la tendance actuelle, scientifiquement fondé et cohérent avec les objectifs de l’éducation nationale.Cependant, les avis estiment que s’il est important que le pays forme ses jeunes aux disciplines scientifiques – gage d’innovations futures – il n’est pas souhaitable que cela se fasse à l’encontre des enseignements des humanités que sont l’histoire et la géographie, de l’objectif d’inculquer le patriotisme et la tradition de l’histoire nationale.